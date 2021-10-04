台達電(2308)以1億1400萬美元(折合新台幣約31億6350萬元)收購Infinova(Canada)Ltd.及旗下全球影像監控服務公司March Networks和各國子公司100%的股權，未來將結合台達在安控及樓宇自動化多元產品組合，完善台達電於智慧建築的布局。

March Networks創立於2000年，總部位於加拿大首都渥太華，是一家專精於影像監控及商業智慧分析解決方案的公司，並具備提供VSaaS(Video Surveillance as a Service 影像監控服務)的雲端平台技術及管理能力，透過整合影像、資料、分析及物聯網服務，為客戶將影像轉換為可應用的商業智慧，並以其扎實的影像安防及聯網能力，成為企業級影像管理及雲端服務的領導者；其據點及合作通路遍布於全球超過70個國家，為全球眾多世界級的金融機構、零售商場、交通運輸業者提供軟體及系統的服務，幫助客戶改善效率、減少損失及風險並提升顧客服務品質。

台達電將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向Infinova International Ltd.以1億1400萬美元(折合新台幣約31億6350萬元)收購Infinova(Canada)Ltd.及旗下影像監控服務公司March Networks和各國子公司100%的股權；未來結合台達在安防及樓宇自動化的多元產品組合，更加完善台達於智慧建築的布局。

台達執行長鄭平表示，安防監控是智慧城市中不可或缺的重要基礎服務，全球商用影像監控市場預期將會蓬勃成長，March Networks過去即以其強大的雲端服務及商業智慧分析能力，為全球許多知名的金融機構、零售商場、交通運輸及商業客戶提供完整的垂直整合影像監控解決方案，是市場中的領導公司；相信在March Networks加入後，能在子公司晶睿通訊之外，為台達進一步擴展視訊監控市場，並延伸到智慧建築及智慧城市中的應用，使台達的物聯網智慧解決方案更加全面。

待交易完成後，March Networks將繼續營運，管理團隊也將持續於加拿大的總部帶領公司發展。