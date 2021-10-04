隨著中國大陸開始的十一黃金周假期，從亞洲出口的海運貨櫃現貨運費，似乎已達相對平穩點，不過，漲價風潮已吹向9月長期合約定價，根據挪威的XSI航運指數，目前年增率已高達91%。

在7月創紀錄地暴增28.1%，8月小漲2.2%之後，XSI航運指數中，全球9月的長約貨櫃運費又漲3.2%。總部在奧斯陸的海運報價平台Xeneta指出，看不出來海運基本面有絲毫轉弱跡象，對貨主來說，又要想辦法快去找船艙來塞這些貨。

在2021年，仍籠罩在新冠病毒陰霾下，全球港口處處壅塞，加上強勁拉貨需求，以及近乎緊繃的運載力，造就海運運費接連創新高。從亞洲出口到歐洲方面，XSI航運指數在9月就上漲3.9%，除創歷史新高外，也較2020年同期要大增1.33倍。

同時，從亞洲出口到美國的9月XSI指數僅增0.6%，增幅雖趨緩但年增率還是有67%。

為確保艙位穩定與運費控制，加上不用看船東臉色，2021年開始，陸續有許多國際大型零售商自己開始找貨船，專門定期運送自家商品至全球各地。

目前，在艙位吃緊供需失衡下，運費基本上還是船公司說了算。為了要確保未來營收，長約價格要儘量保持愈高愈好。全球供應鏈的壓力還是在高檔，貨主為求交貨時間不延宕，只能在旺季之前乖乖把運費趕緊繳了，否則萬一或沒準時交付貨物，屆時蒙受的損失可能更大。

全球最大海運集團馬士基，就有6成的貨物是走長期合約，市場上甚至還有按照年為單位來簽長約的。不過，就短期來看，因為全球貨櫃數量可望增加8%左右，因此居高不下的運費出現些許雜音。

現貨價格中，亞洲出貨至北歐，以及亞洲出貨至地中海地區，依照Freightos與波羅的海航運交易所合作的全球貨櫃貨運指數（FBX）來看，標準20尺貨櫃價分別在14,756美元與13,031美元的持平價位。

至於在跨太平洋地區方面，FBX內的亞洲美西線運費最新是跌4%，以每40英尺大櫃來是18,425美元，而亞洲美東也跌至21,353美元，跌幅在2%左右。