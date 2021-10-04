小編今天(4日)精選5件不可不知的國內外財經大事。電視面板價格第三季反轉向下，8月下旬之後跌勢更是意外地擴大，甚至出現單月10％以上的跌幅，造成市場恐慌。今年面板廠在面板價格還有利潤時，就提前減產，而且此次減產還是由中國面板廠率先發動，要及早減產救市的意味相當濃厚。

【1】面板廠減產！力挽Q4跌勢

第三季電視面板價格跌幅超出預期，面板廠罕見地快速反應，立刻減產救市。據了解，中國面板廠都針對10.5代線、以及部分8.5代／8.6代線減少投片，LGD也規劃第四季逐月縮減投片量。部分面板廠減產高達兩位數的幅度，隨著面板廠快速調節產能，第四季面板價格跌勢可望逐月收斂。

【2】雙王法說上陣 台股力拚反彈

台股超級法說會兩大王牌打先鋒，前股王大立光7日召開法說會，緊接著護國神山台積電於14日登場；法人指出，大陸全力「保供電」，再加上美默克藥廠推新冠口服新藥，帶動美道瓊1日大漲482點，台股本周跌深反彈可期，蘋果雙雄法說會對台股將發揮引導作用。

【3】示警！金融三業面臨11大挑戰

最新的金融建言白皮書指出銀行、證券、保險等三大體系未來將面臨11項重要挑戰，金融總會更對接下來後疫情時代整體金融產業面臨的三挑戰示警，包括全球貨幣極度寬鬆造成大量的流動性及推升股票和債券價格歷史新高背後的隱憂、產油國是否持續變現金融資產帶來金融市場的壓力、和避免受到其他國家因為疫情衝擊其金融、經濟而帶來的不利影響。

【4】化纖廠雙喜 Q4再迎高峰

中國大陸限電、越南疫情，加上國際棉價走高，供應鏈大亂，在產能供給減少下，聚酯、加工絲、尼龍等報價上漲，國內紡織化纖廠可望迎來今年營運的「第二波高峰」！尤其是主要產線在台灣的化纖廠如新纖、力麗、力鵬、宏益、聯發紡，可望在這波限電、疫情、棉價上漲中受惠，助長第四季營運有衝高的動能。

【5】4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍

中華電信開第一槍，調漲4G資費。中華電10月1日開始調漲4G部分「關鍵」資費，除學生專案4G上網吃到飽、網內互打每通前10分鐘免費從488元月租調整為588元，去年提供499雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）合約用戶升轉的599雙飽方案不再出現，最接近的不限速上網不限速吃到飽資費699元起跳、不提供網內互打免費。另外，大4G雙飽資費亦從999元起跳。