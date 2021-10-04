印地安人正式於例行賽最終戰告別舊隊名，明年起改稱守護者。（美聯社）

台灣好手「微笑哥」張育成把握今年例行賽最後一戰機會，他擔任先發一壘手打第六棒，成功擊出本季個人第9轟！印地安人終場6-0完封遊騎兵，張育成今年出賽89場，打擊率0.228、長打率0.426、攻擊指數0.693皆是生涯最高，特別是他還刷新了台灣選手紀錄，成為大聯盟最會轟的台將。

印地安人因為政治問題明年就要更改隊名為「守護者（Guardians）」，走入全新的時代，依依不捨的球迷拿著「酋長瓦胡」落淚的看板，見證百年老隊的謝幕時刻。張育成有幸參與歷史性的最後一場印地安人比賽，他以這支全壘打和勝利送別了這個使用106年的熟悉隊名。

先前的台灣選手紀錄是胡金龍的2轟，張育成在2019年9月擊出大聯盟首轟，今年6月擊出兩轟，生涯總計10轟，一口氣追平並超越前輩成為「台灣第一重砲」。此外在大聯盟擊出過全壘打的選手只有郭泓志（1轟）、林子偉（1轟）兩人，可見難度之高。

台將最多安打的紀錄原先由胡金龍保持（34支），後來林子偉突破到43支，張育成目前堆高到69支安打。儘管總上場次數張育成的127場沒有高出胡金龍（118場）、林子偉（102場）太多，但是張育成先發機會頻繁，打席比前輩多出120次以上，因此各項打擊數據幾乎都是台灣第一，包括最多打點（46分）、二壘打（16支）、三壘打（4支）、四壞保送（24次），唯有盜壘仍是胡金龍的4次為最多。