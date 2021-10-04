聯準會主席鮑爾終於在最新的國會備詢中承認，通膨比預期的更嚴重，疫情造成不斷的封鎖、隔離，造成供應鏈瓶頸的問題，塞港、缺工的問題，使得航運價格居高不下，物價上漲的壓力居高不下，通膨問暫時無法解決，為了控制物價，市場預期聯準會減債、升息的速度將比預期的更快，又剛好碰到美國政府資金即將用盡，下個星期美國國會若無法通過暫停或調高債務上限法案，10/18恐將出現史上首次美國國債違約的災難。

為規避美國政府倒債的風險，許多投資人賣出中手債券，導致債券價格下跌、推升債券殖利率，又進一步使得對利率敏感度高的科技股賣壓湧現，股、債雙殺，道瓊指數失守季線，台股暫時難以再創新高，後續將持續震盪洗盤，等待籌碼穩定之後，才有機會再創新高。

美股表現不佳，台股受美股所拖累，周五外資大逃殺，指數大跌363點，季線17300點附近明顯出現較大的壓力，但台灣基本面佳，景氣燈號7連紅、外銷訂單連18紅，台幣兌換美元維持強勢，代表外資未撤離台灣，隨時可能進場買進股票，台股上有壓、下有撐，暫時難以再創新高，預期台股將在16500點-17300點大區間震盪。

指數持續大幅震盪，類股輪動快速，昨天的強勢股，今天就轉弱；今天的弱勢股，卻是明天的強勢股，大多頭時期，追高的股票很容易持續向上漲，現在盤勢較為震盪，操作策略必須要改變，要找基本面佳，震盪不跌的股票，規劃好區間來回操作。

「通膨」比預期的高，從近期類股輪動的方向，可以發現原物料相關類股族群有輪流向上漲的跡象，國際原油上漲帶動的塑化類股族群上漲，台塑、亞聚、華夏都表現不錯，原物料類股中，鋼鐵類股還沒正式表態向上，美國基礎建設將帶動鋼鐵需求，而大陸能耗雙控將限制鋼鐵產能，供需吃緊將帶動報價持續向上，鋼鐵類股可以觀察中鋼、中鴻、榮剛、運錩，營收都持續成長，獲利表現三率三升，技術面修正以久，目前股價也在相對低檔區，震盪不跌，都是值得考慮布局局的好股票！

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。