「桌球教父」莊智淵今天凌晨在桌球亞錦賽男單8強賽以直落三擊敗日本選手木造勇人，挺進4強，確定繼男團銀牌後，再添得1面獎牌，接下來將力拚獎牌成色。

今年亞洲桌球錦標賽在卡達杜哈舉行，40歲的莊智淵帶領台灣男子桌球代表隊搶下銀牌後，繼續在男單賽事奮戰。

莊智淵男單首輪輪空，64強賽以直落三勝出後，單日迎來3戰，在接連擊敗伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian）、香港選手李漢銘後，闖進8強。

莊智淵8強賽出戰22歲的日本選手木造勇人（Yuto Kizukuri），僅花22分鐘，就以11比9、11比4、11比5勝出，4強門票入袋，且確定將再進帳1面獎牌，至少銅牌起跳。

這也是莊智淵繼2015年亞錦賽男單摘銅後，再度叩關4強，5日將與韓國選手張禹珍（Jang Woojin）爭奪冠軍賽門票，雙方過去兩度碰頭，都由莊智淵帶走勝利，但前一次交手已是2015年。（編輯：張銘坤）1101004