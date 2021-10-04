40、50年代瘋迷全台的「黑貓歌舞團」，隨著資深團員相繼離世，曾為黑貓歌舞團資深團員、編導丁祥，在耄耋之年決定將黑貓歌舞團台語歌舞、戲劇交叉穿梭特有演藝文化傳承延續，3日在台中創立「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」，未來目標是巡迴全台公益演出，推廣黑貓歌舞團演藝文化，也為藝人朋友創造新的表演平台。

3日成立大會，二度中風的廖峻，與昔日最佳拍檔澎澎，即興來一段脫口秀；老牌藝人康 龍、慕容華、細說台灣知名演員吳炎棟、嚴偉立高歌獻唱，成立大會現場彷彿重現「黑貓歌舞團」榮景，場面相當熱鬧。

創會長丁祥表示，黑貓歌舞團是由留日樂師楊三郎、與好友那卡諾、白明華、白鳥生共同籌組，以類似日本寶塚松竹歌舞團的華麗排場，貌美少女身著華麗服裝，將台語戲劇、西洋舞蹈、交叉穿梭於樂隊演奏與歌唱的精彩演出，一推出立即引起旋風，一天3場，逢年過節更常加碼到8場，幾近場場爆滿。

「黑貓歌舞團」當年席捲全台，為當時貧苦的台灣社會，帶來極大的民生娛樂，知名演員文英阿姨、白明華、阿匹婆、戽斗，便是黑貓歌舞團培養出來的。不過，隨著電視、電影的出現，歌舞團式的演出逐漸式微沒落。

黑貓歌舞團距今70餘載，隨著團長楊三郎、編舞老師白鳥生，著名團員文英阿姨、白明華、阿匹婆、戽斗陸續辭世，身為所剩無幾的黑貓資深團員丁祥，感嘆黑貓獨特的演出方式，逐漸被世人遺忘，決定將黑貓歌舞團特有演藝文化傳承下去。

在知名演員丁翠義子買謙宗全力支持下，丁祥與廖峻、澎澎、伍佰萬等人共同發起「台灣重現黑貓歌舞劇演藝文創協會」，號召老中青少藝人朋友共同參與，從台中出發，目標是巡迴全台公益演出，推廣黑貓歌舞團演藝文化，也為藝人朋友創造新的表演平台。