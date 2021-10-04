苗128線拖板車翻覆撞護欄 女駕駛困車內急救中 09:062021/10/04 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣苗128線通霄、烏眉路段，4日清晨6點40分左右，發生一起大型拖板車翻覆意外。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣苗128線通霄、烏眉路段，4日清晨6點40分左右，發生一起大型拖板車翻覆意外，車上女駕駛受困駕駛座，警、消將其脫困後送醫，尚在急救中。 警方指出，這起車禍發生在今天清晨6點40分左右，意外現場在苗128線烏眉守望相助隊附近的路段，拖板貨車翻覆後影響當地交通，陳姓女駕駛則有左臉撕裂傷，警方初步研判車禍發生原因可能是車速過快，失控撞上護欄，但詳細原因還待進一步調查。 曳引車繩索斷裂 酒瓶散落台65線引道 停台61線路邊遭聯結車追撞 BMW駕駛昏迷 #烏眉 #通霄 #拖板車翻覆 #女駕駛 #苗128線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男大生騎士未兩段式左轉 路口摔車慘遭輾頸死 17:552021/10/03 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 11:442021/10/03 社會 趁夜偷剪工地電纜線 金山警循線查獲竊嫌 14:472021/10/01 社會 真漏氣！小貨車西濱快速道路突翻覆 車上兩人堆疊在一起 14:122021/10/02 社會 桃園蘆竹貨車疑過彎不慎側翻 對向車輛遭波及4人受傷 14:052021/10/03 社會 台中小客車闖紅燈撞上混凝土車 波及路旁兩台自小客 14:242021/09/30 社會 大型聯結車爆胎衝撞分隔島側翻 中山高仁德段大塞車 17:332021/10/02 社會 互不相讓釀事故！台中2車高速相撞畫面曝 路邊機車慘遭波及 09:262021/10/03 社會 飯店在眼前倒下急煞逃死 黑車駕駛身份曝光：當地鄉代表 20:422021/10/01 社會 陸半導體廠 搶攻車用MCU 04:102021/10/04 全球財經 工程車升降機板未收起 女騎士疑擦撞倒地遭貨櫃車輾斃 16:022021/10/03 社會 社會熱門新聞 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 首例！通姦釋憲後獲判無罪 法官不准刑事補償 - 社會 統一獅楊家維酒駕撞小貨車 被逮畫面曝光 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 婦人過世留5千萬金條子女翻臉搶 銀樓曝：38年來一直買 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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