苗栗縣苗128線通霄、烏眉路段，4日清晨6點40分左右，發生一起大型拖板車翻覆意外，車上女駕駛受困駕駛座，警、消將其脫困後送醫，尚在急救中。

警方指出，這起車禍發生在今天清晨6點40分左右，意外現場在苗128線烏眉守望相助隊附近的路段，拖板貨車翻覆後影響當地交通，陳姓女駕駛則有左臉撕裂傷，警方初步研判車禍發生原因可能是車速過快，失控撞上護欄，但詳細原因還待進一步調查。