AMD(超微)宣布，在2025年之前，將在加速運算節點上執行人工智慧(AI)訓練與高效能運算(HPC)應用的AMD EPYC CPU與AMD Instinct加速器的能源效率提升30倍，為實現此目標，AMD運算節點能源效率的提升速度必須比過去5年整個產業的提升速度快2.5倍。

隨著5G運算AI、HPC為未來幾年半導體晶片重要趨勢，也獲台系IC設計廠商點名，為未來幾年重要營運動能，包括創意(3443)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)等，其中，AMD就是祥碩最重要美系客戶之一。

超微認為，加速運算節點是全球最強大且最先進的運算系統，主要執行科學研究以及大規模超級電腦模擬，為科學家提供強大運算力，並在材料科學、氣象預測、基因組學、新藥開發以及替代能源等各領域實現突破。此外，加速節點也用在訓練AI類神經網路，這類系統目前用來執行包括語音辨識、語言翻譯、專家推薦系統，將用於未來十年各種新興應用。30倍的提升目標將在2025年節省數十億個千瓦小時的電力，並在未來5年使這些系統執行單次運算所需的電力大幅減少97%。

AMD執行副總裁暨技術長Mark Papermaster表示，提升處理器能源效率是AMD在產品設計上的長期優先要務，如今我們為搭載AMD高效能CPU與加速器且應用於AI訓練與高效能運算部署的現代運算節點立下一項新目標。AMD專注於將重心放在這些重要領域並重視領先企業應提升環境管理方面的價值主張，AMD的30倍目標相比業界過去5年在這些領域的能源效率表現高出150%。