對於外界質疑政府無法掌握莫德納疫苗的到貨時間，衛福部長陳時中昨（3）日表示，相關時程世界各國狀況都一樣，真的是無法掌握到很精確。對此，前立委孫大千怒批，民進黨真的是一個丟臉無能的政府。

孫大千今日在臉書指出，當南韓採購的莫德納在代表團抗議後，立即如期如約到貨；反觀陳時中卻坦承，民進黨政府無法掌握莫德納疫苗的到貨時間，令人不禁要問一句，同樣是政府，為什麼差這麼多？為什麼南韓能，台灣卻不能？

孫大千質疑，不是說蔡英文在「用命催疫苗」嗎？不是說「天天寫信，周周視訊」嗎？不是說駐美和駐歐代表都在全力催貨嗎？不是說美國是「真朋友，真友誼」嗎？「原來，民進黨不是用蔡英文的命在催疫苗，是用台灣人民的命在等疫苗。」

指揮中心先前指出，台灣已向莫德納公司簽訂4105萬劑疫苗的採購合約，其中有605萬劑將在年底前到貨，但截至目前台灣只拿到258萬劑莫德納疫苗。陳時中昨在疫情記者會上說明，台灣採購的莫德納疫苗近期將會陸續到貨，而所有疫苗採購時程大家都一樣，到貨時間都無法掌握到很精確，認為這也是沒辦法的事情。