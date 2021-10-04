韓國影集《魷魚遊戲》爆紅，故事講述一群在現實生活中欠債的人，被受邀參加一場獎金遊戲，而資深藝人澎恰恰因欠債2.4億，被網友kuso成劇中角色，沒想到，澎恰恰真的重現劇中打畫片的環節，他還被賞巴掌，同時，澎恰恰也被網友發現，他手中的邀請卡電話，竟然是真的。

澎恰恰昨（3日）晚曬出影片，並寫下：「台版魷魚遊戲 我該參加嗎？」影片中，他一臉沮喪地坐在捷運車廂，這時穿著西裝的大飛現身，澎恰恰和大飛重現影集中打畫片情節，澎恰恰還被大飛賞巴掌，最後，澎恰恰就像《魷魚遊戲》男主角一樣，拿到邀請名片。

澎恰恰重現《魷魚遊戲》打畫片橋段。（圖／取材自澎恰恰Youtube）

細心網友也發現，名片上的電話「28333823」竟然是真的，是臺北兒童新樂園的場地租用電話，對此，還釣出兒童新樂園留言：「那個兒童新樂園明天星期一休園..不要打爆電話..拜偷..（小編抖）」，澎恰恰也直呼：「千萬不要打，澎哥剛好最後一個報名成功。不要跟他搶！！」

大飛在劇中狂賞澎恰恰巴掌，有網友還驚呼：「看到賞澎哥巴掌真的傻掉了XDDD」，對此，大飛則坦言：「我是真的傻了」，同時，網友也佩服澎恰恰如此大方自嘲：「能自嘲的人令人敬佩！」、「澎哥 真的很適合當台版的代言人」、「這個厲害喔！好看、有趣，趕快分享先！祝澎哥早日東山再起、一切順利！」、「彭哥這樣自嘲真的respect（尊敬）」。