新北市一名黎小姐日前去三峽某間知名火鍋店用餐，剛入座就坐到一攤不明液體弄濕了褲子，並飄出陣陣腥臭味，讓她難以接受。對此，店家回應，疑似是員工清桌時誤將菜盤或海鮮盤上的水濺到椅子上，強調絕非排泄物，承諾會加強員工訓練並賠償送洗衣物的費用。

據《東森新聞》報導，黎小姐控訴她前往三峽一間火鍋店用餐，坐下後卻發現褲子溼了，才驚覺椅子上留有不明的液體，當下立刻向店家反映，店家僅將椅子擦拭乾淨，卻未做更多的關心與善後處理。

黎小姐指出，她用餐結束後返家清洗弄溼的褲子，卻發現被弄溼的衣物飄出陣陣腥臭味，讓她覺得相當不舒服，不曉得是否坐到污穢物，又或是海鮮盤上的水。事後她向店家的臉書粉絲專頁投訴，卻沒得到任何回覆，讓她相當傻眼。

對此，店家表示，事發當日為周末，店內相當繁忙，經查後，發現疑似是店員在清理桌面時，不小心將菜盤或海鮮盤上殘餘的水灑到椅子上，強調黎小姐誤坐到的液體絕非排泄物。

至於粉絲專頁無回覆，店家則指出，因黎小姐聯絡時正值周末，人手不足才沒能及時回覆，對於用餐感受不佳與店內清潔不周等，會加強員工內部訓練改善，也願意賠償黎小姐送洗衣物等後續費用。