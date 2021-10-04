大陸近期實行嚴格的限電政策，以降低天然氣、燃煤的價格，並達到縮減碳排放量的目標。然而大規模限電手段將直接衝擊經濟表現，美媒認為，限電政策將導致下游商品全面上漲，通貨膨脹問題一觸即發。

美媒報導，大陸多省從9月底開始，實施嚴格能耗雙控政策，包括工業重鎮江蘇、廣東及浙江省都面臨衝擊，且目前傳出限電政策在十一連假結束後仍會繼續進行，這也擴大對經濟的影響，先前高盛集團、野村控股等金融機構都已經對大陸今年的經濟成長提出警告，並擔心對全球供應鏈造成衝擊。

分析師Nannan Kou表示，大陸限電不僅會削弱國內經濟，也會對全球產業鏈形成負面影響，傳出大陸官方有意提高工業用電價格，同時考慮調漲民生用電費用，不過此消息並未獲得官方證實，且漲電價也會對經濟體系造成壓力。

報導指出，電價上漲將會推升物價攀高，進一步使工業產品漲價，若上游廠商將成本反映給中、下游廠商，整體消費產品價格有很大機會全面上漲，最終導致通貨膨脹狀況發生。

接下來漲價潮可能會先發生在糧食供應鏈上，主要是因為生產化學肥料依靠煤炭和天然氣，一旦化肥短缺，使農作物產量出現不穩定，糧食庫存會繼續下降，供不應求時價格就會開始上漲。

外界關注北京當局的能源政策計畫，尤其冬季會是能源消費旺季，如果出現極端嚴寒氣候，當局進行決策時的壓力也會更大，大宗商品分析師Chaohui Guo表示，冬季能源消費旺季即將來臨，如果氣溫偏低，將進一步增加能源短缺或煤炭供應壓力，畢竟目前大陸還是有三分之二的發電能源是用煤炭。

此外，美媒也曾分析大陸限電政策的未來3條路，包括讓電力公司漲價，允許更多煤炭燃燒，但這代表通膨壓力將因此增加；持續限電，並接受更低的經濟成長數據；嘗試增加煤炭生產量，但需要冒著國際輿論壓力與審查風險，因為聯合國氣候變遷大會（COP26）將在11月展開。