循環歌單中怎能沒有他們！

網路世代加速流行文化的更迭，樂壇也不例外，正所謂長江後浪推前浪，許多台灣新生代歌手只要有好的音樂作品，就有機會在網路上引起瘋傳與討論，掀起一陣浪潮，瞬間成為一舉一動都受到網友高度關注的焦點。

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，1990年(含)後出生的，網友熱門討論、備受期待的台灣新生代歌手分別有誰，來看看你喜歡的歌手有沒有上榜吧！

No.10 黃偉晉

擁有阿美族血統，過去擔任團體SpeXial的主唱，退出後反而因為在節目《凹嗚狼人殺》中的表現，迎來演藝生涯中另一波人氣新高峰，隨後持續以歌手的身分吸引高度關注，擁有歌手、演員、主持人等多重身分，黃偉晉也說自己最喜歡歌手的身分，從小就抱著對音樂的熱愛，未來希望能繼續帶來大家喜歡的作品。

No.9 9M88

一副渾厚慵懶的嗓音，從小就相當喜歡唱歌與華語音樂，但就像大家一樣為了升學的現實，放下心中的音樂夢，努力在所學的服裝設計系耕耘。不同的是，9M88在畢業展覽拿到第一名、遠赴紐約實習後，再度確認這並非她所要，重新投入自己熱愛的音樂領域，忠於自我，也幸虧因為這樣的決定，粉絲們才能聽到她現在這些獨一無二的音樂創作。

No.8 熊仔

建中畢業，考上台大電機系，擁有學霸的超強學歷，熊仔學生時期就投入嘻哈文化，甚至為了製作專輯休學，但他向大家證明玩嘻哈不一定就是壞學生，讀書與音樂彼此之間沒有衝突，還因為出身書香世家，從小背誦不少古文經典，為此練就出一身超強的韻腳技巧，受封「韻腳無限總裁」！

No.7 持修

以「房間裡的大象」獲得第31屆金曲獎最佳新人獎，持修獨特的「空靈」演唱風格令人印象深刻，除了音樂方面的才華，平常內向且話少，留著一頭烏黑亮麗的黑長直髮，甚至是在頒獎典禮上秀出價值上百萬的寶可夢卡牌的舉動，各種反差萌舉動，散發獨特個人魅力，讓無數瘋狂粉絲照三餐向他大方示愛「社長大人跟我結婚」！

No.6 ?te壞特

只聞其聲，不見其人，出道前幾年未曾露面，身分背景全是一個謎，獨留帶著一點性感與慵懶的沙啞嗓音，給人一種神祕且致幻的風格。直到一舉奪下第32屆金曲獎最佳新人獎，終於曝光私下還是一位準外科醫生，斜槓的身分讓網友佩服不已，但也坦言沒有心力兩邊兼顧，未來將全職做音樂，替大家帶來更好的作品。

No.5 賴晏駒 小賴

擁有主持人、舞者、歌手等多重身分，不管在哪一個領域都有相當亮眼的表現，集各種才華於一身讓人不禁感嘆上帝是不公平的！近年除了逐漸在主持領域展露頭角，主持表現頻頻受到好評，也穩定推出不少音樂作品，更於2020年12月15日推出個人首張專輯《UNLOCK》，全方位的表現未來備受粉絲期待。

No.4 李芷婷

最初因為參加《中國好聲音》，以獨特的嗓音快速打開知名度，一路從選秀節目走來成為台灣樂壇備受期待的新秀，一度因為沒有入圍金曲最佳新人，難過的表示不願再當歌手，乾脆轉行當起電玩直播主，好在後來快速振作，並將這段挫折的心境寫成新歌「放棄又怎麼了」，才讓粉絲鬆一口氣並未真的放棄音樂，支持並替她加油打氣「重新爬起來就好了」！

No.3 高爾宣

1997年出生，年紀輕輕，音樂實力卻一點也不容小覷，出道短短不到一年，就以一首《Without You》一炮而紅，甚至打敗當時由林宥嘉演唱《我們與惡的距離》的主題曲，蟬聯KKBOX熱門歌曲冠軍。不僅如此，更以「怪物新人」之姿入圍第31屆金曲獎最佳新人，接下來還帶來什麼歌曲轟炸音樂排行榜單，就讓我們拭目以待！

No.2 孫盛希

提到新生代歌手，大家第一個通常都會想到她！身為韓國第三代華僑的孫盛希，因為喜歡台灣音樂種類多元的環境，選擇在台灣出道，實現自己從學生時期就堅持的音樂夢，憑著實驗性專輯《希遊記》以黑馬之姿拿下第30屆金曲獎最佳國語專輯獎，打開知名度後，再於第32屆金曲獎角逐歌后，都顯示出她的音樂才華備受肯定。

No.1 婁峻碩

從高中時期就開始玩音樂，一路上走來雖然困難重重，仍然堅定實現自己的音樂夢，相信「作品夠好，就一定會被看見」，因緣際會下在節目《凹嗚狼人殺》播出後快速竄紅，粉絲也慢慢發現他不只很會玩遊戲，深耕十幾年的音樂才華更是吸引注目，還因此被封為「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」，一躍成為討論度居高不下，台灣新生代歌手！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月30日至2021年9月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣1990年(含)後出生歌手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」