【愛傳媒陳耀昌專欄】謝謝好友李美惠寄來這段我在《傀儡花》中的一段話。第459頁至第460頁，無論你是什麼粉，都非常值得我們靜下來思考。

「長久以來，面對台灣的顏色對立，我一直有深痛感慨。日本的大河劇描述日本先人，幾乎對每個角色都持肯定態度，正面描述，讓日本人們高度讚美及尊敬他們祖先，如是而生團結於『大和』旗幟下的愛國心。例如他們寫明治初年的倒幕派（維新派）與擁幕派（新選組），雖然是理念對立的陣營，但每個角色都表現了盡忠職守的英靈氣魄。又如寫德川與豐臣之爭，每個人物也都各為其主，戮力奮戰，死而後已，塑造出他們的英雄形象。所以在日本的大河劇中，絕大多數的角色是好人，是正派，是英雄，雖然理念互有衝突。

而兩岸所拍的歷史劇，不是女性宮廷的勾心鬥角，就是皇家子弟的爭權廝殺，一昧延續過去說書時代的非黑即白，好人壞人角色分明而對立。相較之下，格局偏小，更糟的是，劇中著墨的往往是人性的黑暗而非光明面，寓教化於娛樂，並非絕對八股。我希望至少台灣影藝界若有心拍台灣史連續劇，宜向日本看齊。

我寫台灣史小說，動機就是希望能寫出好故事，好劇本，寫出台灣先民的努力與奮鬥史，寫出台灣先民的無奈或無知，寫出台灣先民與當時國際社會的互動，記下我們台灣祖先的血淚與事蹟，讓我們的下一代更了解台灣，了解祖先，認同台灣，團結台灣，天佑台灣。」

還有一些我在創作過程蝶妹命途的心路歷程。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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