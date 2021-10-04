10月一連3天，共機侵擾我西南空域，至昨傍晚，3天合計高達93架次，其中，昨有16架，10月1日是38架、2日是39架，侵擾 次連創新高。為此，空軍司令熊厚基上將昨赴空軍作戰指揮部視導官兵假日戰備實況，除肯定所屬全天候堅守崗位及嚴密掌握周邊空域動態之辛勞外，並勉勵同仁以專業、迅速、正確的判斷，戮力捍衛領空安全。

根據青年日報今天報導，熊厚基抵達空作部後，前往空中管制中心了解當前敵情動態，並逐一關懷各席位值班人員生活工作現況，以犒慰同仁執勤辛勞；熊厚基同時指出，共機擾台頻率及架次屢創新高，有賴空作部全天候監偵我國空域，迅速掌握敵情變化，執行航跡監視、應處判斷研析、空中兵力派遣及警戒防攔等任務，以保障國人安全，維護國家社會安定。

熊厚基並代表蔡總統與國防部長邱國正頒發團體加菜金，並表示他自己曾任空作部指揮官，當時全年無休守護空防安全；如今身為司令，仍會以「空軍大家長」的身分，與官兵站在同一陣線，不分平、假日共同捍衛國家安全，期許官兵面對日益嚴峻的敵情威脅，皆能熟悉經常戰備時期應處作為，以「國家空防守護者」為榮。