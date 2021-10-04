美國期油價格上周五收漲1.1%，為每桶75.88美元，創2018年10月來新高，9月累計上漲9.5%、第三季漲2.1%，為連續第6季收高。布蘭特期油價格上周五漲1.2%，為每桶79.28美元，9月漲7.6%、第三季漲4.5%。高盛日前將年底布蘭特期油價格預測調升10美元，至每桶90美元。

耶魯大學教授、前摩根士丹利亞洲區董事長羅奇（Stephen Roach）上周警告美國恐將重演1970年代的停滯性通膨（stagflation），而中國限電對供應鏈造成的連鎖影響可能成為引爆點。

隨著萬物齊漲，美國財政部長葉倫此前在國會發表證詞時表示，她預期到今年底美股通膨將逼近4%。而在聯準會9月的政策會議上，決策官員將今年美國的通膨預測調升至4.2%，較該央行設定之2%目標高出一倍多。

聯準會在9月的貨幣政策會議後宣布最快可能在11月開始縮減每月購債規模，並暗示可能比預期提前調升基準利率。根據聯準會聲明和其經濟預測，該央行的政策立場進一步傾向鷹派，18位決策官員中，有多達9位支持提前於明年升息以應對通膨壓力。

雖然近來包括鮑爾等部分央行官員認為美國就業尚未復元，因此在促進就業亦或升息抑制通膨的取捨間陷入兩難，但仍有一些決策官員堅持明年提前升息的時機成熟。

鮑爾上周在歐洲央行舉辦的論壇上表示，聯準會所面臨的最大挑戰將是通膨和就業之間的衝突，「通膨很高，遠超出目標，但就業市場似乎仍顯疲軟」。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）認為聯準會能在今年底啟動縮減每月購債規模的計畫，但以就業情勢來看，明年升息的可能性不大。她表示，約有600萬美國人還在就業市場的場邊。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，他支持聯準會最快於11月開始縮減購債規模，並預期最快在2022年底開始升息，他在上周五表示，儘管他不認為通膨會失控，但他擔心通膨壓力可能不會像預期那樣只是暫時現象，「一些供應鏈緊縮的情況非常嚴重，部分商界領袖預期可能需要數年時間才能恢復到疫前水準」。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）上周五重申聯準會升息的條件可能在2022年底達成，她並預期明年通膨將回落到央行設定的目標。梅斯特表示：「我認為我們將看到勞動力市場取得進展，也將看到通膨回落的進展」。

持續高漲的通膨，以及聯準會可能即將改變貨幣政策的風向，讓投資人意識到低息資金潮可能已近尾聲，上周標普500指數從歷史高點拉回修正的幅度達到5%，為今年來首見。

升息前景料將帶動利率走高，高盛銀行警告利率急升將打擊股市表現，但也表示債息要「大幅升高」才足以令股市脫離軌道。自聯準會9月會議以來，美國10年期公債殖利率已經上漲27個基點。債息升高往往削弱股市的吸引力。截至上周五，美國2年期和10年期債息利差為120個基點，分析師表示，該利差若超過150個基點，美股較不易上漲。

Crossing Wall Street財經部落格指出，美國的抗通膨債券（TIPS）殖利率應可做為美股走勢的參考指標。自1983年以來，每當美國10年期TIPS殖利率漲破1.67%，「威爾夏5000全市場指數」（The Wilshire 5000 Total Market Index）投報率就會由正轉負；當TIPS殖利率降至零或負值時，該全市場指數平均報酬率達到38%。截至上周五，美國10年期TIPS殖利率為負0.92%。

央行升息通常被視為是股市的重大利空，但以過去歷史來看，升息對股市的衝擊或許不如想像。以1983年至2015年間的6次升息周期來看，在聯準會啟動升息周期當日，標普500指數有3次下跌，下跌機率為5成。在6次的升息周期中，該指數有兩次在啟動升息頭一年下跌，但在首次升息的頭兩年，標普500指數平均漲幅超過14%，且其6個升息周期的平均漲幅為2.6%，顯示如果經濟持續復甦且企業獲利持續增長，其帶來的正面影響將贏過升息帶來的衝擊。(3-3)