美國債務協商問題，以及中國雙限政策等衝擊，台股上周遭外資大舉提款862.14億元，「外資丟、投信撿」投信法人上周力挺台股，當周逆勢買超75.91億元，聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱指出，中國加強能耗雙控，在成本推動及供給受限的因素帶動下，可望加惠於台股塑化、化纖、紡織、造紙及鋼鐵等原物料相關族群。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於中國股市已經開始十一長假，至10月8日才會恢復交易，上周中國的雙限利空多已反映在股價上，美國參議院也在9月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，本周先看指數是否守穩8月下旬前波低點之上，並留意國際資金對台股的態度；惟美國科技股近期較為弱勢，且美國參議院尚未通過增加或凍結舉債上限法案，目前舉債上限為28.4兆美元，即將於10月18日觸頂，屆時可能成為全球市場變數。

葉獻文認為，隨著今年企業獲利已陸續反映在相關個股股價，第四季台股投資必須將眼光放在明年能維持企業獲利成長，或是受惠於規格升級的產業，以電子股來說，2022年硬體傳輸規格將大幅進化的相關供應鏈，例如隨著Intel與AMD傳輸介面進化，明年市場將推出DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4與USB 4.0等新產品，預期將成為投資亮點。

周鉦凱分析，由於煤炭價格大漲，煤化工相關產品受到成本壓抑，進一步推升多項產品報價，加上9月中旬後中國部分省分塑化工廠進行降載與停工，在市場供不應求的情況下，整體塑化產業將是這波中國缺電、限產下的最大受惠者。至於紡織產業，台灣紡織廠目前已大多外移至越南等地，此次中國限電減產政策影響程度估應有限。然而，第4季為紡織服飾業的傳統需求旺季，若中國限電政策持續，位處東南亞地區的紡織業台廠則有望迎來臨時性轉單，整體針對後市看法樂觀。