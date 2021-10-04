女星小蠻（王承嫣）2020年情人節與愛情長跑7年的邵翔結婚後，感情依舊幸福甜蜜，今年8月迎來兒子的他們，也經常透過社群平台分享私下的育兒生活。而經常與網友互動的小蠻，近日餵奶時意外發現寶寶奶嘴後面凸一塊塑膠片，十分好奇，便PO文詢問，沒想到真的釣出專業人士回答，引起熱議。

小蠻近日在個人IG的限時動態上發文詢問「我真的很好奇這個奶嘴的設計，有人可以幫我解答嗎？是給媽媽咬的嗎」，沒想到PO文一出後，立即收到一名任職於小兒科護理師好友的專業解答，護理師告訴她「那是給你放手指的，等寶寶有力氣吸得住之後就可以放開了」，最後小蠻更幽默表示「妳，猜對了嗎？」同時也替所有的新手媽媽們解惑。

事實上，小蠻自從今年8月生下「至尊寶」後，就經常透過IG分享育兒生活中的大小事，分享初為人母的喜悅，也經常收到網友詢問並分享相關資訊，但為了保護孩子她的PO文都會避開兒子的正面，卻也因此在上周收到一名網友私訊詢問她「為何不公開兒子正面照？」讓小蠻相當傻眼，難得暴怒公開回嗆對方「為什麼要滿足妳？」引起網友熱烈討論，也大讚她的真性情。另外，小蠻生產完後，代言、廣告也紛紛找上門，人氣不斷上升，IG吸引超過17萬人追蹤。