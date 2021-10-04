郵局網站預約紙本五倍券中華郵政今9時許開放紙本五倍券預約，時間一到，立刻吸引不少民眾湧入網站參加預訂，引發網站「卡卡」。雖可打開郵局五倍券頁面，但點選「我要預約」時，即無法進入；又或是進到預約服務說明時，會呈現「無法連上這個網站」的狀態，另也有人點選網站後，網頁顯示「無法連上這個網站」，且重整好幾次後仍無法順利進入。
另外，此次郵局開放民眾郵局網站(選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼)預約，同時也有電話預約(0800-700-199)，由服務人員協助預約。
郵局網站預約紙本五倍券中華郵政今9時許開放紙本五倍券預約，時間一到，立刻吸引不少民眾湧入網站參加預訂，引發網站「卡卡」。雖可打開郵局五倍券頁面，但點選「我要預約」時，即無法進入；又或是進到預約服務說明時，會呈現「無法連上這個網站」的狀態，另也有人點選網站後，網頁顯示「無法連上這個網站」，且重整好幾次後仍無法順利進入。
另外，此次郵局開放民眾郵局網站(選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼)預約，同時也有電話預約(0800-700-199)，由服務人員協助預約。
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