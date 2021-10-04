預約網站無法進入。(取自郵局網站)

預約開放後，網站無法進入。(取自郵局網站)

行政院推出振興五倍券，中華郵政今日上午9時起開放電話、網路預約，不過開放時間一到系統出現異常，無法進行預約。（趙雙傑攝）

郵局網站預約紙本五倍券中華郵政今9時許開放紙本五倍券預約，時間一到，立刻吸引不少民眾湧入網站參加預訂，引發網站「卡卡」。雖可打開郵局五倍券頁面，但點選「我要預約」時，即無法進入；又或是進到預約服務說明時，會呈現「無法連上這個網站」的狀態，另也有人點選網站後，網頁顯示「無法連上這個網站」，且重整好幾次後仍無法順利進入。

另外，此次郵局開放民眾郵局網站(選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼)預約，同時也有電話預約(0800-700-199)，由服務人員協助預約。