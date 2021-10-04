NBA新球季首場熱身賽4日凌晨登場，由於湖人、籃網兩隊都讓大部分主力休兵，也讓這場熱身賽形成雙方互藏實力的消化賽事，不過籃網仍靠末節打出誇張24比2猛攻，最後以123比97痛宰地主湖人，拿下今年熱身賽首勝，但堅持上場的安東尼戴維斯仍很開心。

「感覺真棒，當我從球員通道走出來，看到現場近16000名球迷感覺真的很好，雖然這只是小事情，但能回到史坦普中心聽到球迷替我們歡呼，這真的很棒，」拿6分、1籃板的安東尼戴維斯說，「我想打今天的比賽，因為我想在正規賽開打前找回節奏。」

湖人以新援蒙克替補攻下15分最高，霍華與艾林頓各有11分，荷頓塔克與小布朗各有10分，卻讓詹姆斯、韋斯布魯克、安森尼、阿里查等人輪休，反觀也沒讓杜蘭特、哈登、厄文等主力上場的籃網，則以卡麥隆湯瑪斯21分最高，米爾沙普10分、10籃板。

只是上場才打13分鐘的霍華，卻在第3節提前6犯畢業，正確來說，他是被驅逐出場的，因為他跟索普爭搶籃板球，直接打到對方臉部，遭到裁判吹一級惡意犯規，接著又跟籃網板凳席有著不當交流，加吹技術犯規被趕出場，但他賽後表示，「我活力充沛，這就是我犯規的原因。」