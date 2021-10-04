處理器大廠美商超微（AMD）於台灣推出「買5000送500」優惠活動，即日起至2021年10月30日，凡購買指定AMD Ryzen 5000系列處理器以及X570、B550或A520主機板，即可獲得最高達500元7-11禮券，數量有限，送完為止。

AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器為全球最快的遊戲處理器，採用AMD Zen 3核心架構、台積電7奈米製程打造，旗艦型號Ryzen 9 5950X配備16核心32執行緒以及72MB快取，而Ryzen 9 5900X處理器的遊戲效能較前一代產品更提升高達26％。

AMD Zen 3核心架構在每週期執行指令（IPC）方面較前一代產品提升19％，其提升幅度為Zen架構處理器自2017年問市以來最大的一次，為玩家與內容創作者提供全面領先的效能與效率，帶來令人屏息的沉浸式視覺效果與極致遊戲體驗。