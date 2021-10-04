巨人隊勇奪國聯西區冠軍。（MLB臉書）

美聯大混戰結束之後，國聯外卡也拖到例行賽最終日才確定，舊金山巨人終於還是在一整年的馬拉松之後險勝了洛杉磯道奇，取得國西冠軍。巨人最終戰11-4打敗教士，以107勝55敗讓「魔術數字」歸零。同日的道奇10-3痛打釀酒人，寫下季末7連勝仍以106勝56敗的1場勝差飲恨，被迫在國聯外卡戰對決紅雀。

巨人本季是個大驚奇，外界開季前預估他們只能拿到75勝，甚至不滿5成勝率，未料他們居然殺退兵強馬壯的道奇與教士。畢竟巨人在2010年以來3度摘下世界大賽冠軍，他們的管理層很清楚自己在做什麼，被看衰的時候還大膽表示：「今年目標是分區冠軍。」結果107勝刷新了隊史138年的紀錄。

鐵捕波西(Buster Posey)是巨人陣中極少數參與過最近一次冠軍（2014年）的元老，其餘都是新一代的巨人。道奇堂堂106勝的球隊去打外卡簡直匪夷所思，東邊的勇士隊才88勝就是分區冠軍了。波西說：「你們大概很難再看到本季這種競爭。」

道奇將於本周四（7日）在主場迎戰紅雀，「憤怒鳥」紅雀也是一支奇兵，他們在例行賽尾聲打出隊史首見的17連勝搶到外卡。道奇預計派出「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)登板掛帥，紅雀派出40歲的宿將溫萊特(Adam Wainwright)對決，一戰定生死，勝者要在5戰3勝的分區系列賽對上巨人。另一頭則是國東冠軍勇士、國中冠軍釀酒人的分區系列賽對決。