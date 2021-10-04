屏東縣政府推出「屏東振興觀光宿省優惠」2項補助方案活動，其中「振興券屏東住宿五五專案」的相關訊息這兩日在通訊軟體上瘋傳，內容強調「不管有沒有去住，先上去登記」。據了解，從1日開放登記起，截至2日已超過20萬人登記，由於名額只有1萬8000名，因此屏東縣政府也呼籲民眾「先搶先享受」，有登記的盡快使用。

「111年4月30日前 若有去屏東住飯店 屏東政府補助1000元 業者補助500元 不管有沒有去住 先上去登記 18000份」此訊息近日透過Line不斷被轉傳。屏縣府交通旅遊處昨表示，這2項補助方案推出後，引發熱議，但發現有部分錯誤訊息流傳，特別再次說明方案內容。

有關屏東住宿補助方案的訊息在Line瘋傳。（圖／讀者提供）

「振興券屏東住宿五五專案」補助名額1萬8000名，自由行旅客於活動網站登錄並實際入住合作店家，即享有每房屏東縣政府補助500元、業者加碼優惠500元，共可現省1000元的住宿優惠。截至2日晚間，登記人數已達22萬5242人。

「挺醫護享一五」則補助5000名，縣府為感謝防疫第一線辛苦的醫護人員，從事防疫工作的醫師、醫事與行政人員憑證，於活動網站登錄並實際入住合作店家，屏東縣政府再加碼補助500元，共現省1500元的住宿優惠。截至2日晚間，登記人數高達1萬4636人。

縣府也強調「先搶先享用！」補助方案都能在活動官網（https：／／ipt.pthg.gov.tw／）登錄使用，民眾可先至系統登錄，但要實際入住合作旅店才能享現抵房價折價優惠，但因名額有限，因此呼籲大家趕快使用。而使用時間為今年10月1日起至明年4月30日止，周六、日與連續假期（含連假前一日）不適用，2種方案只能擇一使用，以專案經費用罄為止。