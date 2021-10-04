響應「2021臺北市牛肉麵線上嘉年華」活動，曾在「北市國際牛肉麵節」得到冠軍並得到CNN推薦「臺北10大牛肉麵」的台北晶華酒店，即日起至11月15日於一樓azie中庭餐廳、及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出「晶華冠軍牛肉麵嘉年華」，第一周10月4日至8日於外送平台點購「紅燒牛肉麵」，自取可享買一送一優惠，訂購冷凍牛肉麵禮盒（清燉與紅燒各四入組），更同時享有自取85折以及全台灣宅配免運服務。

除此，台北晶華酒店也另推出「和牛壽喜燒烏龍麵」與「帶骨牛小排細扁麵」，每款價格560元起，活動期間於餐廳點用即贈甜品「黃金栗子拉麵」一份。

台北晶華酒店自從2012年榮獲第八屆台北國際牛肉麵節冠軍、2015年被美國有線電視網CNN盛讚為「台北最讚牛肉麵」之後，牛肉麵的點用率便長紅至今。2018年開始，台北晶華酒店更積極投入冷凍以及常溫牛肉麵禮盒的研發，希望藉由國際酒店以及美食平台的力量，將這質樸的好滋味推上國際美食舞台。晶華的牛肉麵主廚團隊曾經多次受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行客座交流，於世界各地推廣這款經典的台灣味。

「晶華冠軍牛肉麵嘉年華」有兩個活動主軸，一個是於azie中庭餐廳推出西式與日式創新口味的全新品項，另一個就是周周都有優惠活動。本週優惠主打「紅燒牛肉麵買一送一」，晶華的紅燒牛肉麵是將洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，再與汆燙後的牛腩拌炒，接著加入醬油、米酒及蠔油上色。讓肉質更加鮮甜的小秘訣則是使用具有甜味的蔬菜進行調味，並加入草果及桂皮等綜合香料一起悶煮，獨到的湯頭則是以大量牛骨熬煮並加入用香油爆炒百里香、迷迭香、薑、蒜頭、蔥、辣椒、蕃茄、八角、花椒、肉桂葉、肉桂棒、桂皮，以及辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料，讓原本濃醇的湯頭充滿滋味豐富的香氣。

晶華紅燒牛肉麵的麵體則是採用以獨家黃金比例加入日本進口麵粉、含水量控制在28%的半生凍麵條，加上主廚以麵體總重的15-20倍水量進行沸煮，使麵體在烹煮過程中快速的達到中心溫度，帶出麵條的Q彈與韌度。

台北晶華azie中庭餐廳全新推出的和牛壽喜燒烏龍麵與帶骨牛小排細扁麵則是主廚創意之作，前者選用日本進口A5等級的和牛牛臀肉，精切成約0.2公分厚的薄片，放入以和牛的牛油加熱的熱鍋中，與洋蔥與牛蒡拌炒，倒入有著日本清酒以及昆布醬油香氣壽喜燒醬汁烹煮，最後鋪於口感Q彈的烏龍麵上而成，入口肉質軟嫩，質創造出滋味細膩醇厚的美味。帶骨牛小排細扁麵則是先將牛小排以小火微煎至上色，接著放入真空袋中並加入醬汁以低於沸點的溫度水煮，成品搭配以橄欖油和蒜頭、辣椒與巴西里翻炒的義大利麵，成就這款西式的牛肉麵。