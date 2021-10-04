處理器大廠美商超微（AMD）宣布Google Cloud擴大採用AMD EPYC處理器，推出搭載AMD EPYC 7003系列處理器的預覽版N2D虛擬機器（VM）。

根據Google Cloud公布，借助最新一代EPYC處理器的強大效能，N2D虛擬機器比搭載上一代AMD EPYC處理器的N2D實例，可在各種工作負載中提供超過30％的性價比提升。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，AMD第3代EPYC處理器協助雲端供應商為終端使用者提供現代化雲端環境，帶來領先業界的效能、卓越的性價比以及先進的安全功能。我們重視與Google Cloud的持續合作，透過高吞吐量以及突出的多核心優勢，為各種工作負載帶來高效能、高性價比的雲端體驗。

Google Cloud產品管理總監Nirav Mehta表示，在創建Google Cloud實例時，客戶需求是我們的優先考量因素。透過我們與AMD的合作，以及最新AMD EPYC處理器為運算引擎N2D系列所挹注的強大效能，客戶可以體驗到此新一代技術，為其通用工作負載提供顯著的效能與性價比提升。

對於需要在運算力與高記憶體頻寬之間取得平衡的高效能工作負載，例如Web服務、資料庫、媒體檔案轉碼、影像處理等，搭載AMD EPYC 7003系列處理器的N2D虛擬機器能為客戶提供多達224個適用於執行高執行緒工作負載的vCPU，每個vCPU擁有8GB記憶體。支援高儲存效能，支援持久化硬碟以及高達9TB的本機固態硬碟。具備可應對未來的功能，AMD EPYC處理器內建的先進安全功能支援機密運算。

全新N2D虛擬機器系列將持續支援基於第2代EPYC處理器的N2D虛擬機器中的眾多功能，其中包括單一租戶、客製化機器類型、Google Kubernetes Engine（GKE）以及可應對未來的機密運算。搭載AMD第3代EPYC處理器的N2D虛擬機器目前已在多個Google Cloud營運地區提供預覽試用，包括美國中部（愛荷華州）、美東1區（南加州）、歐洲西4區（荷蘭）以及東南亞1區（新加坡），並將在未來幾個月內於Google Cloud全球各營運地區全面提供服務。