民眾黨立委賴香伶 (吳家豪攝)

時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

攸關一般勞工薪資的基本工資審議委員會將於10月8日舉行會議。而國民黨、民進黨、民眾黨、時力皆各自提出《最低工資法》草案，國民黨立委蔣萬安、民眾黨立委賴香伶、民進黨立委江永昌皆表示，從2016年到現在，遲等不到政院提出草案版本。時力立委陳椒華主張，2024年最低工資調至3.1萬元。

根據勞動部統計資料顯示，2019年各國最低時薪(折合美元計算)，法國11.23美元、加拿大10.55美元、英國10.48美元、日本8.27美元、美國達7.25美元、韓國7.17美元，而台灣僅4.85美元。

由於現行《基本工資審議辦法》的法律位階屬於法規命令，因此目前各黨皆提出《最低工資法》修法草案，希望能提高法律位階。包括國民黨立委徐志榮、民進黨立委江永昌、范雲，以及民眾黨、時力黨團提案等合計5個版本，提案時間為去年5月1日至今年的5月7日不等，而各版草案當前皆於立院衛環委員會一讀待審。

陳椒華表示，時力版本的草案，將規畫逐年提升最低工資，在2024年最低薪資達到3萬1309元。針對即將召開的基本工資審議會，因去年基本工資僅漲月薪2百元，時薪2元，勞動部今年應該要納入考慮，多照顧勞工，朝調升基本工資的方向走。

江永昌指出，早在上屆立院會期，就已提出相關草案，但未能完成審議。而目前主要國家包括美、英、德、日及南韓等國均已有最低工資專法，多對適用對象、調整方式及審議組織運作等清楚規範，並定期檢視及調整其最低工資水準。

江永昌說，自己提出的版本中，訂定最低工資審議時應該要參考的12項數據資料，並且審議過程也應該錄影、錄音，並於審議後10日內公開審議紀錄。

范雲認為，今年的經濟成長是樂觀的，也應該調漲勞工的基本工資，讓經濟成長的果實全民分享。民間已倡議許久《基本工資法》，政府應該要正面回應。

賴香伶表示，有關最低工資相關法令，鄰國日本、韓國都已立法施行2、30年，且據了解，勞動部版本已送到行政院，但政院遲遲不送到立院，考量到底是什麼？要送還是不送？應該對外說清楚。

賴香伶主張，將薪資調整明確指標化，無論是要納入GDP、鄰國最低薪資參考、薪資扶養比、房價比等等都可以討論，重點是要避免每次薪資審議「就會有人放消息帶風向」，或是官員找些「工商大老」去喝咖啡，薪資調整應該是法治，而非是人治、政治喊價。

賴香伶說，未來薪資審議會議時，應由勞方、資方各7位代表，經濟部、勞動部、國發會各派1人代表即可，政府該做的應是提出經濟研究報告供勞資及社會各界參考，而非找一堆官員來當投票部隊影響結果，也希望會議要開放旁聽直播，讓一切公開透明。

新會期將擔任衛環委員會召委的蔣萬安表示，《最低工資法》從2016年喊到現在，仍遙遙無期。自己幾次質詢得到的答案都是「行政院審議中」。

蔣萬安說，政府應考量台灣民間消費動能與薪資成長具有連動性，透過立法保障勞工薪資，不讓基本工資調整成為漫天喊價的工具，也能進一步確保整體經濟穩定發展。呼籲行政院，應盡快將《最低工資法》送到立法院並完成立法，保障勞工權益。