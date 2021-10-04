根據財聯社報導，中國恒大、恒大物業4日在香港停牌，目前兩家公司沒有透露暫停交易的原因，與該公司有關的所有結構性產品也同時短暫停止買賣。

根據IT之家報導，由於深受資金問題困擾，恒大汽車也已經通知多個部門的員工十一假期後繼續休假到10月底。與恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員，上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員都將參與輪休。

日前，《經濟觀察報》發表「地方政府清理恒大資產 隱秘帝國被撕開一角」文章，披露了有的地方政府成立了風險化解專班小組，著手梳理恒大專案，協助恒大「保交樓」，防範當地金融機構出現風險，在梳理過程中，恒大違規動用預售監管資金等諸多問題浮出。

一位東部某省參與恒大專案的工作人員指出，8月中旬，該省住建、公安、稅務、金融、政法委等部門聯合成立了主要任務為保交房的「恒大集團專案處置及風險化解專班」，由副省長、住建廳廳長等牽頭，全面摸查核算債務缺口。什麼時候解決問題，專班就什麼時候撤。

該工作人員表示，除了自己所在的省之外，部分地方政府也成立了恒大風險化解專班小組，計畫幫恒大部分停工專案復工。

該工作人員表示，目前各地處理恒大問題的思路是，誰家的孩子誰抱走。外界理解為，各地政府部門及監管部門負責恒大在自己「地界」上的專案。

就文中所說的東部某省，恒大有50多個項目，分布在10個地級市，近三分之一的項目非正常停工或逾期交房，恒大方面稱，能夠將房子建好交付的大概有10個項目。

據東部某省測算「保交房」資金缺口超過400億元（人民幣，下同），以市場化手段解決很難。因為專案債務情況複雜，甚至有的專案一兩年就換了好幾波財務，專案資金抽逃，沒人願意接盤。

在這種情況下，需要由地市和區縣財政按一定比例出資，作為保交樓建設款，壓實屬地責任，稱為「解圍資金」，先確保購房者拿到房子。文章披露，有的省的恒大項目接近80多個，有些城市甚至難以平衡保交樓資金缺口。