星巴克買一送一終於又來了，今天起至周五連續4天，到星巴克購買任一大杯「含乳系列飲料」，並加價換成燕麥奶，可享買一送一優惠，活動限定於早上11點至晚上8點。此外，路易莎今天起也推出首波五倍券寄杯優惠，在10月15日前買5杯寄杯，享8折優惠，使用五倍券、現金都可。

星巴克表示，今天起至周五(8日)一連4天推出「Plant Plan 好友分享日」活動，活動期間於上午11點至晚上8點，到店購買任一大杯以上的含乳系列飲料，並加價20元換成燕麥奶，即可享買一送一優惠，但原價及贈送的飲品更換燕麥奶，2杯皆需加價20元，每人每次至多買二送二，限當場一次領取。

此次星巴克買一送一活動，車道服務也有參與，每輛車每次至多買二送二，但不適用於機場門市、高鐵、台鐵站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市、新竹關埔門市，以及外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

同時，連鎖咖啡店路易莎今天也推出5杯券寄杯8折，今天起至下周五(15日)買五杯相同品項、規格的飲料，可享寄杯8折優惠，可用5倍券、現金寄杯，但不得跨店兌換。周五(8日)起至10月31日，使用紙本5倍券消費，可享85折優惠，且可找零。