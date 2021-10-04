美國阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park），是世界上唯一開放的含鑽石場地，只要購票就能進去尋寶，吸引不少遊客前來碰碰運氣。加州一對夫妻日前遊園時，隨手撿起地上一顆亮晶晶的石頭，沒想到竟是重達4.38克拉的黃鑽石，讓兩人又驚又喜。

綜合外媒報導，諾琳（Noreen Wredberg）和丈夫麥克（Michael Wredberg）上月23日前往鑽石坑州立公園觀光，他們也沒抱任何期望要在這裡找到鑽石，不過就在入園不到一小時，諾琳看見地上有一顆色澤發亮的石頭，「我當時還不知道這是一顆鑽石，但它乾淨有光澤，所以我就把它撿了起來。」直到送至公園鑑定中心才發現，這顆亮晶晶的石頭竟是重達4.38克拉的黃色鑽石。

公園口譯解說員考克斯（Waymon Cox）表示，有些人特地來尋寶，但都空手而歸，而諾琳和麥克剛好碰上了天時地利人和的絕佳時刻，因為在這之前，當地一直在下雨，但是他們到訪當天剛好太陽露臉，「由於雨水沖刷的緣故，所以污垢不會黏在鑽石上，加上太陽出來時，它的反光表面通常很容易看到。」所以諾琳入園不到一小時就幸運找到了這顆美麗的黃鑽石，不過對於鑽石的價格，園方不願多做評估。

事實上，鑽石坑州立公園允許遊客將他們尋獲的鑽石帶走，自1906年成立以來，該處已經被發現超過7.5萬顆鑽石，今年截至目前為止，也有258顆鑽石被發現，平均每天會挖出1到2顆，而諾琳的鑽石重量目前排在園區第3名。