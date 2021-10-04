《路透社》4日引述北韓官媒《朝中設》報導，指出北韓自4日起將恢復已遭切斷的兩韓跨境熱線，並呼籲南韓加緊努力改善雙邊關係。《路透社》引述專家說法，認為北韓釋出善意除意在增加美韓矛盾外，還瞄準文在寅任期即將屆滿，急於樹立政治遺產的心態。

報導中指出，北韓領導人金正恩上周釋出善意，表示願意重啟熱線。先前為抗議美國與南韓的聯合軍事演習，北韓於8月切斷了熱線通訊，讓時隔一年重新開通的通話沒幾天又再度中斷。

北韓媒體表示，熱線將於當地時間4日上午9時(台灣時間4日上午8時)重新連結。文中還呼籲首爾盡快結束彼此跨境關係的緊張，卻沒有具體說明如何恢復關係。

《路透社》表示，金正恩過去曾敦促南韓放棄對北韓軍事行動的雙重標準與妄想，並拋棄研發自己的武器。《朝中社》則呼籲「南韓當局應積極努力，使南北韓關係走向正軌，解決需要優先考慮的重要任務，才能開創美好的未來前景」。

事實上，自從熱線切斷以來，朝鮮半島的緊張局勢持續升高。北韓不但發出安全警告，還試射新飛彈；其中，包括極音速飛彈、防空飛彈與具有潛在核能力的戰略巡弋飛彈。

新飛彈的試射反映出與世隔絕的國家如何持續研發先進武器，以突破美國制裁帶來的困境。過去，美國因為北韓核武與飛彈計畫，對平壤實施一系列制裁。

平壤不忘指責華府採取敵對政策外，也向首爾喊話呼籲其放棄雙重標準，屆時北韓願意修補與南韓的關係並再度舉行峰會。

分析人士指出，北韓的胡蘿蔔加巨棒的做法，是為了讓國際承認其核武國家的地位，並在美韓之間增加矛盾。特別是，文在寅任期即將於2022年5月屆滿，如果在此前能與金正恩再次會晤，將成為重大政治遺產。