美國好萊塢知名女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），近期好事不斷，除了即將在12月推出新電影《千萬別抬頭》外，還被媒體爆出已懷孕多月，讓粉絲們相當替她開心。這幾日她也被媒體拍到現身街頭時的私下真實模樣，引起網友熱烈討論。

珍妮佛勞倫斯於2019年與大她6歲的畫廊藝術總監庫奇馬洛尼（Cooke Maroney）低調完婚後，便十分享受婚姻生活，經常可以看到兩人甜蜜外出的畫面。而近日透過雜誌公開懷孕喜訊的她，日前被拍到獨自現身街頭的畫面。

只見她隨興紮個包頭，並穿著運動BRATOP搭配貼身瑜珈褲，大方露出圓潤孕肚，腳上還穿著拖鞋便直接出門，看起來相當輕便，即使發現有人正在拍她，珍妮佛勞倫斯也伸出手對著鏡頭打招呼，絲毫不避諱自己私下的模樣被看光。

網友看到照片後紛紛大讚「沒想到她也當媽了」、「她的肚子正面看真的不明顯，我吃頓火鍋就差不多這樣了」、「隨意的美，看著很舒服耶」、「好美的孕婦」、「隨便穿都美」，引發熱烈討論。

現年31歲的珍妮佛勞倫斯，擁有精緻的五官與凹凸有致的好身材，加上空靈的氣質與精湛的演技，讓她自2011年演出《X戰警》系列電影爆紅後，陸續又在《派特的幸福劇本》、《星際過客》、《飢餓遊戲》等系列電影中獲得好評，更一連在多個頒獎典禮上獲得「最佳女主角獎」，演技備受肯定，成為家喻戶曉的一線女星。