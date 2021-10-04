中央研究院院長廖俊智任期到了以後，還會留在台灣嗎？廖俊智今天面對立委詢問，他以鄭愁予的詩「我不是過客，是個歸人」來形容自己的心境，表示他不是中研院的短暫過客，而是希望進行長久的制度改革，協助台灣往前推進。

廖俊智從105年6月就任中研院長，第一任任期屆滿後，蔡英文總統發布總統令，特任廖俊智為中央研究院第12任院長，任期自民國110年6月21日至115年6月20日止。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，民進黨立委黃國書質詢說，感謝廖俊智5年前從美國回台灣服務，讓中研院的研發成果能為國家所用。不過他進一步問廖俊智，第二任任期屆滿後，是否會繼續留在台灣？

廖俊智沒有直接回答會或不會，他表示，他的任務是為中研院建立完整制度，讓研發能量可長可久。前不久他看了一個書法展，其中有一幅書法使用鄭愁予的新詩「我不是歸人，而是過客」，他認為這幾句話可以呈現出他的態度，「我不是中研院短暫的過客，而是希望進行長久的制度改革」。