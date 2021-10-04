網紅米砂先是自爆為孫安佐墮胎，又和一名李姓排球選手交往3個月告吹，私生活精彩，直率敢言的她自稱「老濕姬」，在網路上擁有高人氣，還進軍AV界當起監製，然而她在成人情色平台OnlyFans的情色照卻遭外流，被拿去當約砲工具，讓她忍不住氣炸開譙。

米砂的形象性感大膽，時常在社群平台發布一些火辣的照片，沒想到她的OnlyFans的艷照卻不斷遭盜用，她還為此崩潰發文，「我根本不會發這種文好不好」，然而對方卻變本加厲約她的粉絲，讓米砂怒批：「不要再外流我ONLYFANS照片去約砲了…這女的為啥不用自己的照片，要一直用別人的約…」。

米砂對盜圖忍無可忍。(圖/翻攝自米砂推特)

為了以防盜圖，米砂特地在照片打上浮水印，沒想到盜圖者卻將浮水印塗掉，讓她氣得大罵「沒品」，從照片中可以看到，該名盜圖的女網友PO出米砂大尺度照片，並在內文寫下外送茶文案，表示她和粉絲上床，明天會繼續，詢問有沒有粉絲要加入。

米砂在發布澄清文後，不少粉絲都推測，女網友可能是遭詐騙集團利用，當有人上當就會要求對方到便利商店儲值點數，紛紛留言直呼：「看用詞和字體應該是對岸的，對岸很多」、「可能是男的，隨便找張女的當」、「好沒品…盜圖仔真多」、「先檢舉該帳號吧」、「可能對自己沒自信吧，大概」。