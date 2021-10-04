新冠肺炎疫情導致今年高達1931家公開發行公司股東會延後舉行，亦加速資本市場數位發展。集保結算所表示，為減少接觸人潮的感染風險，投資人亦多採用便捷的電子投票參與股東會，推升今年股東會電子投票率首次突破6成。

集保統計股東會電子投票發現，今年1793家公發公司中，整體電子投票率高達62.7％、年增6.6個百分點，電子投票筆數年增更達15％，累計筆數達911萬筆、股數達3648億股，外資持股中亦有97.8％透過電子投票平台投票，足見電子投票對股東會的影響力。

今年股東會電子投票率首度突破6成，無疑對資本市場數位化注入一劑強心針。集保經理黃蓁蓁表示，電子投票平台從2009年開發至今，因應金融科技發展趨勢，持續推出不同的附加服務，今年也順應國際趨勢，首次推出「視訊輔助股東會平台」新制度。

黃蓁蓁表示，集保未來將持續優化系統並配合法規修訂，讓所有股東不但能在股東會前透過手機或電腦參與電子投票，更可透過事前登記，在股東會當天線上觀看股東會直播並即時提問及投票，讓股東行動主義再進化，強化台灣公司治理透明度，形塑資本市場正向文化。