美國時間4日，美國航空工業協會(U.S. Aerospace Industries Association)預計會發表一份2050年實現淨零排放報告。據悉，該協會將攜手航空業者、機場以及政府機關，共同達成此環保任務。

新的淨零排放標準，比先前提出以2005年為比較基礎，至2050年前淨零排放減半目標還更有難度。不過，與避免本世紀結束前，全球氣溫再增攝氏兩度的巴黎協定卻相互輝映。

同時，聯合國2021年一份調查也指出，有4成可能性在未來5年內，全球溫度與工業革命之前相比，預估將增攝氏1.5度。

不過，環保組織卻表示，就算2050年實現淨零排放還是遠遠不夠，政府必須做好監督工作。航空業者更需大力配合，因為這些航空公司的碳排放量占全球的3%。

環保人士指出，除非航空業者願意百分百遵守環保法，否則到2050年時，航空業無法達成淨零部目標。同時，波音飛機與漢威聯合(Honeywell International)等相關航空器製造業者也被點名。

另方面，空中巴士已表態支持2050年淨零排放計畫。

航空業者表示，為了幫助實現新環保目標，飛機製造商將擴大升級新一代技術，生產對地球環境友好的飛機，例如未來10年左右，可看到混合燃料飛機在天上飛。

目前，航空業界所排放的二氧化碳，有高達9成以上都是來自航空燃油。因此，包括航空公司、機場與飛行器製造業者，日後都應擴大使用永續航空燃料(SAF)以減少空汙。相較一般航空燃料，SAF碳排量可大減最多9成，可望在航空業者脫碳過程中，扮演重要關鍵角色。