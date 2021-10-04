腸道健康是身體維持運作機能的要件，當排便不順時，不但會引爆便祕、痔瘡、腸躁症等消化道危機，身體累積毒素也易造成各種慢性病。到底多久排便一次才正常？澳洲醫學專家特納（Zac Turner）給出意外答案。他指出次數、頻率不是問題，最重要的是有沒有「持續一致」（consistency）。也就是說，一輩子每天上3次廁所的人，和每2天才上一次廁所的人沒有什麼不同，「只要你保持一致，就沒有什麼好擔心的。」

●每天都有兩次 掌握黃金時間 讓身體機能自然排便

護理學博士許藍方指出，排便的最佳時機為「起床後的5分鐘」和「吃完早餐的腸胃反射」，這2個時間點都是都是能夠幫助有便意的好時機。

日本名醫平田雅彥也指出，為了順暢排便，重點就是善用身體的生理時鐘。人類的身體只要吃過飯，胃部一膨脹，就會產生便意，這稱為「胃結腸反射」（gastrocolic reflex），尤其是吃過早餐後，正是排便的最佳時機；吃完飯後10分鐘到15分鐘，排便會變得順暢。

●上半身前傾比坐直易排便 蹲式馬桶能幫忙

醫學專家特納也建議，坐在馬桶上時，上身前傾，將手肘撐在大腿上，略微抬高腳踝，模仿「沉思者」羅丹的姿勢可以幫助排便。

平田雅彥也提到，若讓上半身前傾，直腸與肛門就會呈一直線，讓糞便順利移動，因此蹲式馬桶也比坐式馬桶更容易排便。

以上半身前傾的「沉思者」姿勢比坐直易排便，也可在腳下墊個小凳子，或是使用蹲式馬桶，都能幫忙排便。(示意圖/Shutterstock)

●排便習慣改變持續2周以上 當心大腸癌可能性

除了排便順暢程度影響健康之外，醫師也提醒，當平常的排便習慣改變，尤其是糞便形狀突然改變、出現便血這兩種情況，並且持續2個星期以上，就要警覺大腸癌的可能性，最好就醫檢查。