第十輪公費疫苗今日上午10點開放3類人上網預約，主打主打AZ、高端第二劑，及輝瑞／BNT第一劑，不過10點才開放，1922網站又再度大當機，畫面顯示「疫苗預約平台目前造訪人次較多，請稍後再試」；另外也有民眾進入預約畫面後，欲選取施打地點，卻接連出現「無法連線，請確認您的網路是否正常或忙碌」訊息，令不少人崩潰大罵。平台當機1個小時，才逐漸恢復。

疫苗預約系統早上10點一到馬上大當機，網友也紛紛在PTT上哀號表示，網站進去後說排隊3分鐘，結果排隊越排越久，根本進不去，紛紛留言「等完1分鐘，變等2分鐘」、「有夠爛」、「卡在外面」、「進不去」、「讓我進去」；還有人說，「進去了還是一樣掛啦」、「填到一半網頁就掛了，是怎樣？」、「今天一次掛掉兩個系統，這個政府真的很棒」、「垃圾系統，無法承載幹嘛加開BNT」。

1922疫苗預約平台又大當機，不少網友哀號。（圖／翻攝自1922網站）

第十輪公費疫苗施打對象為7月22日前已接種AZ第一劑的64至50歲民眾接種第二劑、9月8日前已打高端第一劑者施打第二劑；另外，65歲以上及機構對象則不需上網預約，由地方政府造冊安排接種即可。

有民眾卡在選擇施打地點，就頻跳出網路連線問題。（圖／翻攝自1922網站）

同時指揮中心也於第十輪加開BNT，9月28日前已於1922疫苗平台登記選擇BNT者，可施打第一劑，對象為64歲以上、18至63歲有重大傷病的第九類，和18至22歲者都可上網預約。指揮中心提醒，此次預約時間為4日上午10時至5日下午4時止；開打時間預計為6至14日。

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