向民進黨宣戰！ 張亞中拿「700萬退休金」對賭辯論228：若輸了全捐當台獨基金！

北市光復國小昨早九時許，悄悄拆除位於入校中庭前的蔣介石銅像，孫文學校總校長張亞中趕到現場，向民進黨下戰書，他祭出700萬元退休金，要求民進黨派人與他辯論有關228相關議題，如果輸了，700萬元充做台獨基金；如果不敢辯，就從明天開始，不要再騙台灣民眾。

張亞中表示，2013年中共在北京西山設立了「無名英雄紀念廣場」，紀念中共在台灣死於白色恐怖的1100名地下工作者，其中確認並公佈姓名的有846名，名單與李登輝、陳水扁兩屆政府公佈的白色恐怖受難者高度重疊。民進黨以國共內戰時期，中共潛伏在台灣的間諜遭到槍決，來攻擊蔣介石，「你不是中共同路人，你是什麼？」

張亞中指出，願意拿出他在台大退休的七百萬元退休金與民進黨「單挑」，「中國國民黨沒有在怕的！」他說，辯論主題有三：228是不是「大屠殺」？228是不是官逼民反？蔣介石是不是228的元凶？。

對於蔣介石的功過，張亞中「四問」民進黨。如果不是蔣介石保衛台灣，從古寧頭到823砲戰，「台灣早就被赤化了！」如果不是375減租、土地改革，又怎麼會有台灣的經濟發展？是誰推動台灣的九年國教，復興中華文化，做為建設台灣的基礎？落實民主改革、施行地方自治，又是誰的功勞？張說，台灣能有今天，蔣介石的貢獻比蔣經國還要大！

張亞中痛批，民進黨非但不感謝蔣介石，還要拆銅像，民進黨在台灣，藉由欺騙台灣善良的民眾，享受榮華富貴，「喝台灣人的血，撈台灣人的錢」，他說，民進黨再這樣掏空台灣，台灣遲早被民進黨「玩完了！」

張亞中強調，要阻止民進黨繼續在台灣行騙，就是揭穿民進黨228的謊言，否則，每一次選舉就拿來操作，欺騙台灣人民，國民黨永遠選不贏。「過去國民黨太懦弱，每次道歉、落淚」，他要求透過辨論，還228真相，如果民進黨不敢，從明天把嘴閉上，不要再騙台灣人民了。