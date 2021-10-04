恒大集團財務危機持續延燒，在港股掛牌交易的中國恒大、恒大物業今（4日）突宣布暫停交易，不過旗下恒大汽車、恒騰仍維持交易，並未停牌。恒大突宣布暫時停牌，引起外界熱議，尤其恒大今又有一筆參與擔保的2.6億美元（約新台幣72億元）債券到期，能否順利支付也成為關注焦點，這也衝擊港股表現，早盤一度跌逾600點。

港股開市前，恒大集團與恒大物業突宣布暫停交易，官方並未說明停牌原因。此外，恒大集團本周又有新的債務考驗，公司參與擔保的一筆2.6億美元債券到期，需要在今天償還，沒想到恒大與恒大物價突暫停交易，引發市場擔憂恒大是否出現交叉違約的風險。

恒大近期已有兩筆境外債券利息到期，但官方始終未公布相關還款計畫，兩筆利息總金額高達1.28億美元（約新台幣36億），不過恒大這兩筆利息都有30天寬限期，代表他們仍有時間進行債務協商或處理。

如今又有高達2.6億美元的債券到期，恒大能否順利付款成為關注焦點，若無法在到期後的5個工作日內償還，將形成違約。分析師Daniel Fan表示，如果恒大最終無法償還，可能會引發其它債券出現交叉違約。

恒大違約風險遽增，衝擊港股表現，今早盤一度跌逾650點，截至上午10點30分，暫報23956.65點。