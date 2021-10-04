近幾年越來越多人懂得理財的重要性，開始踏入投資領域，學習買賣股票、ETF以及加密貨幣。最近加密貨幣市場有一個備受眾人矚目的「明日之星」，一隻倉鼠靠著跑滾輪、走隧道的方式買賣貨幣，沒想到3個月後業績竟上漲20%，投資表現甚至優於股神巴菲特。

根據《BBC》報導，這隻倉鼠名叫「高克斯先生（Mr.Goxx）」，是世界上第一隻「倉鼠加密貨幣交易員」，牠擁有自己的「辦公室」，只要經過通道進入辦公室，實況平台Switch就會開始線上直播，記錄牠一天的投資選擇。

Let's have a look inside the office... pic.twitter.com/oTEGiKL0bo — Mr. Goxx (@mrgoxx) July 6 2021

高克斯先生的辦公室除了有拍攝的攝影機外，還有一個稱作「意向之輪（Intention Wheel）」的滾輪，牠會透過它來選定要交易的加密貨幣，之後再進入稱為「決定之道（Decision Tunnel）」的小隧道，選擇要買入還是賣出，只要牠通過其中一條隧道，辦公室內的電子設備就會啟動，依照牠的指示幫忙完成交易。

不過高克斯先生當然不可能獨自完成所有事前準備和後續作業，牠幕後的推手是2名30多歲的德國男子，而這項計畫之所以會展開，其實只是源於一個玩笑，他們感嘆如今生活不易，很多人都迷上加密貨幣，希望可以一夜致富，甚至有人靠兜售投資訣竅牟利，所以才會想用倉鼠試試運氣，看牠是否比人類還會投資。

I have instructed my human business partner to get me a decent computer setup for my office. Best of all: It's safe to eat 🐹 #hamster #Crypto #CryptoNews #trading pic.twitter.com/O3kXJjXV9Y — Mr. Goxx (@mrgoxx) July 16 2021

這項計畫從今年6月展開，最初一個月高克斯先生面臨小幅虧損，但3個多月過去，到9月27日為止，牠的投資組合已經上漲19.41%，根據加密貨幣新聞網站「Protos」統計，牠的交易表現已經優於比特幣、納斯達克 100 指數（NASDAQ 100 Index），以及股神巴菲特（Warren Buffet）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司的投資報酬率。

但高克斯先生的「人類伙伴」也不斷強調，所有的內容僅供娛樂，不作為投資建議，此外他們也搞笑地表示，由於高克斯先生的辦公室太過豪華，導致目前的收益連籠子的錢都還沒回本，「但高克斯先生很高興看到牠的投資終於獲得了一點回報」。