2人就在路中央誇張上演一齣「吵架、求饒又和解」的戲碼，讓當時路過的騎士簡直看傻眼！（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

女子原諒男子後，2人牽手走回車子逆向停車處。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

女子怒氣未消，打開車門，直接將剛買的麥當勞速食全部丟下車（紅圈處）。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄1對情侶4日凌晨在車中吵架，男子竟在路中央向綁著丸子頭的女友下跪求饒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對年輕情侶4日凌晨駕車行經一處路口時，不明原因吵架，男子直接將車停在逆向車道和分隔島間，在路中央向綁著丸子頭的女友下跪，只見男子或跪、或坐，挽著女友的手求饒5分鐘，讓停等紅燈的騎士看傻眼！女友最後態度軟化，跟著男友上車；豈料，故事還沒完，女子打開車門，直接將剛買的麥當勞雞塊、漢堡丟下車，2人才驅車離去；警方獲報，調監視器後，將對這對情侶開罰。

三民第二分局陽明派出所4日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱三民區澄清路和文樂街口有民眾將自小客車逆向停在路中，巡邏警網到場時，自小客車已離去，但地上徒留一地的麥當勞雞塊、漢堡和飲料。

警方調閱監視器追查，發現疑似1對情侶吵架後，男子先將車子逆向停在對向車道和分隔島之間，2人下車後，男子對綁著丸子頭的女子下跪求饒，過程中，只見男子拉著女友的手不斷哀求原諒，女子後來心軟坐下，2人就在路中央誇張上演一齣「吵架、求饒又和解」的戲碼，讓當時路過的騎士看傻眼！

後來女子原諒男子後，2人牽手走回車子停車處，沒想到，女子怒氣未消，打開車門，直接將剛買的麥當勞速食全部丟下車，2人在車中停留一會後，才驅車離去。

轄區三民二分局警方表示，調閱監視畫面後，將針對該輛自小客車停放於路口妨礙人車通行部分，依道路交通管理處罰條例第56條予以逕行舉發，開出罰款可罰600元至1200元的罰單；此外，有關隨意丟棄垃圾部分，將檢附相關事證轉請環保局依權責裁處。

警方呼籲，民眾駕車應遵守道路交通規則，切勿違規妨害他人用路權利，以維護用路人交通安全。