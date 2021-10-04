台北市政府每年最受矚目的國慶紀念品「嗡嗡包」4日亮相，今年因疫情影響，國慶活動人數降載，6日限量開放500名預約民眾到場參加升旗典禮，立即搶先獲得嗡嗡包，另首度自7日至8日開放線上不限額登記，再以電腦抽籤方式抽出3000名中獎者，於10日在北市民政局網站公布中獎名單。

今年嗡嗡包是第7代，推出限定「秋風卡其綠」、「清風霧灰藍」雙色，清爽簡約風讓嗡嗡包更具輕盈、文青感。在主視覺設計上，使用傳統馬賽克磚設計，呈現雙十圖示，餅以紅白藍為設計顏色基礎，增添國慶代表意象，同時加贈與主視覺同款「雙十馬賽克」文青徽章，讓市民朋友能按喜好打造屬於自己的獨特嗡嗡包。

民政局指出，受疫情影響，國慶活動現場人數降載，限量500名預約民眾到場，6日上午11時開放預約，預約成功的500名民眾在國慶當日憑身分證及電子郵件通知，到場參加慶祝活動後，可立即領取最新一代嗡嗡包。

此外，無法參加國慶活動的民眾也別擔心，7至8日開放上網登記，不限名額，國慶活動當日以電腦抽籤方式抽出3000名中獎者，除在民政局網站公布外，也會發送簡訊通知。詳情可至活動網址（https：／／static.accupass.com／eventpage／2109230015421441800524.html）查詢。