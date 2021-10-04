取自羅文嘉臉書

外交部國慶影片搞錯玉山 趙少康質疑政府招標「私相授受」

外交部委製的國慶影片出包，前民進黨祕書長羅文嘉昨晚表示，如果他是外交部長吳釗燮，不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明，說是因為素材相似而誤植，「很不幸應該是段謊言」。他呼籲外交部，有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦。

羅文嘉在臉書表示，外交部吳部長為台灣拼外交盡心盡力，沒料到為台灣做的國際宣傳影片卻出了包。「如果我是他，心裡一定很嘔，但為避免再有這樣的事發生，我不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明」。

根據外包廠商阿賴耶公司的說法，是由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的 Appenzell 山區空拍影像與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植Appenzell 山區的影片公開上線發表。

羅文嘉認為，「誤植」表示疏忽、不小心犯的錯。但根據正常作業流程，所有影片使用必須取得著作權同意，在取得影片使用權同時，當然會知道這段影片從何而來，拍的是不是台灣山脈。「說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言」。

他說，台灣山脈的空拍影片素材，最齊全的是已過世的齊柏林先生。製作單位只要付出應該付的版權使用費，就可得到既真實又美麗的台灣鳥瞰景緻，怎麼會有所謂出錯？以廠商得標金額來看，要購買這部份使用版權也在製作成本範圍內。便宜行事、想矇混過關，實在不應該。

羅文嘉建議，如果製作單位在交片前，沒如實告訴外交部，這段影片不是來自台灣，就有惡意欺騙之虞，外交部得求償與永不錄用。「有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦」。