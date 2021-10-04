迎接國慶，新北市政府大廳垂掛23面巨幅國旗，勞工局並提醒雇主，國慶日如讓勞工出勤，雇主應依法加倍給薪。（陳慰慈攝）

國慶日為國定假日，新北市勞工局提醒，雇主應依勞動基準法第37條及第39條規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工同意於國定假日（補假日）出勤工作者，應依法加倍給付出勤工資。

勞工局進一步說明，事業單位若與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表，採行週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年國慶日10月10日（星期日） 因適逢例假日，則10月11日（星期一）為勞工的補假日。因補假當天性質為國定假日，勞工如於補假日出勤工作，雇主應加給1日工資，而當日工作時數超過8小時部分，應再按照勞動基準法第24條規定加成計給加班費。

勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上，100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。