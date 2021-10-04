在民進黨立委范雲催促下，中央研究院啟動外文名稱是否更改的討論，目前提出4個名稱選項，正評估優缺點。不過中研院長廖俊智今天表示，在國際上，大部分人不知道中研院的外文名稱是什麼，中研院現在最重要的是把研究做好，何時改名沒有具體時間表。

中研院的英文名稱是「Academia Sinica」，「Academia」是「學院」的意思，「Sinica」則是拉丁文「中國的」意思。

去年3月民進黨立委范雲在立法院質詢廖俊智時指出，她曾是中研院社會所的助研究員，那時出國參加國際研討會，常被誤認是大陸來的，外籍學者總是對她說，「你們那個Sinica為何不改成Taiwanica」。

中研院因此啟動新外文名稱的討論，目前提出4個名字，包括一、維持現行外文名稱「Academia Sinica」；二、現行外文名稱加註台灣，如「Academia Sinica，Taiwan」（AST）或「Academia Sinica Taiwan」（AST）；三、中研院中文名稱直譯，使用「Central Research Academy」（CRA）；四、中研院中文名稱意譯，如「Taiwan Academy of Sciences」（TAS）或「Academy of Sciences Taiwan」（AST）。

廖俊智今天到立法院教文會進行業務報告，國民黨立委鄭正鈐問廖俊智：「你常在國際上走動，中研院現行外文名稱『Academia Sinica』，是否有造成困擾？」

廖俊智回應，這個問題見仁見智，但在國際上，大部分人不知道中研院的外文名稱是什麼。中研院外文名稱是否要改？要花多少錢去改？改了以後的優點或缺點？目前都還不知道。中研院目前最重要的是將研究做好，是不是要改名，有待院內遵循程序進行討論。

范雲也質詢說，中研院在新冠病毒方面的研究有許多成果，「但我們不希望這個成果在國際上被大陸掠奪」，因此中研院外文名稱應該更改。她要求中研院改名應該透過民主討論來形成，而不只是讓研究人員以書面表達意見而已。她也問，中研院何時會決定要不要改名？

廖俊智說，中研院外文名稱是不是要更改，除了透過院內民主程序討論，最終會交由院務會議決定。因為要給院內同仁充分交換意見，因此目前無法給具體時間說何時會決定要不要改名。