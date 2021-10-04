統一獅二軍楊家維爆酒駕撞前車 酒測值高達1.03遭逮 10:402021/10/04 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一獅職棒球員楊家維（背對探車窗者）４日清晨酒駕肇事。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區復興路與富國路口4日清晨7時許發生一起車禍事故，肇事的汽車由復興路西向東行，追撞前方自小貨車，警方到場對駕駛實施酒測高達1毫克，查證身分竟為統一獅職棒2軍球員楊家維（右）。(陳怡誠攝) 台南市永康區復興路與富國路口4日清晨7時許發生一起車禍事故，肇事的汽車由復興路西向東行，追撞前方自小貨車，警方到場對駕駛實施酒測高達1.03毫克，查證身分竟為統一獅職棒2軍球員楊家維，目前楊員已依照公共危險罪嫌，被送往永康警分局偵查隊。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 統一獅楊家維酒駕撞小貨車 被逮畫面曝光 #楊家維 #酒駕 #統一獅 #二軍 #中職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雪隧3車連環撞無人傷亡 卻因「照明燈具」車流狂塞一度回堵 15:102021/10/01 社會 高雄25歲偵查佐酒駕自撞搶救9天不治 家人同事得知悲痛 22:242021/10/02 社會 桃園蘆竹貨車疑過彎不慎側翻 對向車輛遭波及4人受傷 14:052021/10/03 社會 軍人自誇有3箱啤酒海量還「裝醉」性侵女 法官打臉重判 20:002021/10/02 社會 狼父帶9歲女進旅社教電腦 她4年後驚覺崩潰：原來被爸爸性侵 09:052021/10/03 社會 全國三級警戒期間 酒駕取締較去年同期減少逾1.5萬件 10:462021/10/02 社會 陸軍金六結新訓中心士兵替Toyz運毒 六軍團回應了 09:442021/10/02 社會 AH-1W超級眼鏡蛇飛官酒駕遭逼退 賠公費反悔因「這理由」輸 13:292021/10/02 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 11:442021/10/03 社會 中國電動車 搶攻歐洲市場 04:102021/10/03 全球財經 不爽鹹酥雞攤音樂太大聲！醉男闖福華市場亮霰彈槍恐嚇遭逮 15:582021/10/01 社會 德國經濟辦事處 奉獻卓著 04:102021/10/03 產業特刊 白牌重機車騎上快速道路 被撞還得罰6千 11:542021/10/01 社會 社會熱門新聞 首例！通姦釋憲後獲判無罪 法官不准刑事補償 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 統一獅楊家維酒駕撞小貨車 被逮畫面曝光 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 高雄情侶吵架男在路中央向女友下跪求饒 結局超展開 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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