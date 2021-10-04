台南市永康區復興路與富國路口4日清晨7時許發生一起車禍事故，肇事的汽車由復興路西向東行，追撞前方自小貨車，警方到場對駕駛實施酒測高達1毫克，查證身分竟為統一獅職棒2軍球員楊家維（右）。(陳怡誠攝)

台南市永康區復興路與富國路口4日清晨7時許發生一起車禍事故，肇事的汽車由復興路西向東行，追撞前方自小貨車，警方到場對駕駛實施酒測高達1.03毫克，查證身分竟為統一獅職棒2軍球員楊家維，目前楊員已依照公共危險罪嫌，被送往永康警分局偵查隊。

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