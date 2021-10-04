美股上周五反彈，台積電美國存託憑證（ADR）微跌0.08%。台積電(2330)今天股價表現續弱，開平後下滑，股價一度跌5元至569元，持續探底，也令台股今日持續向下走跌，早盤一度跌逾百點，跌落16500點之下。

美國科技股上周五反彈，但台積電美國存託憑證（ADR）微跌0.08%。台積電上周五收低在574元，外資連四天共賣超台積電48024張。

台積電股價今早開平後下跌，股價一度跌5元至569元，再跌破上周五571元之低點，也再創8月24日以來新低。

台積電預計本周五(10月8日)公布9月營收，法人預期台積電9月營收可望挑戰逾1,500億元、創下歷史新高，第三季業績展望將順利達陣，單季營收將再創新高，季增估逾一成。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，儘管近期市場雜音增多，法人普遍預期，台積電第四季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，今年全年營收將成長逾兩成，再創新高。