彰化縣警察局刑大破獲改造槍械工廠。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局刑大破獲改造槍械工廠。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局刑大破獲改造槍械工廠。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察刑警大隊破獲位在彰化市製造槍械地下兵工廠，並在和美藏匿住處逮捕59年次的蔡姓嫌犯和81年次的女性共犯，查扣改造手槍、長槍、火藥罐、子彈16顆、和改造槍械大型機具、零組等，並現場查扣販售槍枝不法所得48萬元。

刑大副大隊長張安進表示，偵二隊日前查獲毒品案，溯源發現槍枝來源地下兵工廠，深入追查，並報請南投地方檢察署李英霆、張姿倩檢察官指揮偵辦，並歷經長達半年時間蒐證。

這次逮捕蔡嫌為首的犯罪集團，平時擁槍自重，以改造槍械為業。蔡嫌表示，是上網學習製造槍械的技術，一開始也向上游買槍枝拆解研究，後來上網大量買玩具槍改造成具有殺傷力的手槍、長槍，相關零件也能打造生產，在買家間還贏得口碑。

彰縣警局還逮捕蔡姓女共犯，是主嫌的姪女，負責承租廠房做為地下生產線，並當助手，協助作業。全案依違反槍砲彈藥管理條例移送羈押中。

警方表示，上、下游槍枝、零件採買和販售對象還在持續擴大追緝中，縣長王惠美知道破案後， 4日到彰化縣警察局頒發獎勵金予破案有功人員，破獲改造槍械工廠，阻止之槍枝氾濫外流。