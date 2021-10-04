港股中國恒大、恒大物業4日公布，於上午9時正起短暫停止買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦同時短暫停止買賣。
身陷債務風波的中國恒大與恒大物業無預警停牌，讓市場更加擔憂其債務狀況。
在4日，中國恒大又有一筆規模2.6億美元的債券到期。中國恒大9月30日跌3.9％報2.95港元，恒大物業9月30日漲2.4％報5.12港元。
其他港股恒大系股票方面，恒大汽車開盤後一度漲近7％後轉跌，現跌近5％報2.87港元。恒騰網絡一度漲3％後轉跌，現跌約3.5％報2.23港元。
港股中國恒大、恒大物業4日公布，於上午9時正起短暫停止買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦同時短暫停止買賣。
身陷債務風波的中國恒大與恒大物業無預警停牌，讓市場更加擔憂其債務狀況。
在4日，中國恒大又有一筆規模2.6億美元的債券到期。中國恒大9月30日跌3.9％報2.95港元，恒大物業9月30日漲2.4％報5.12港元。
其他港股恒大系股票方面，恒大汽車開盤後一度漲近7％後轉跌，現跌近5％報2.87港元。恒騰網絡一度漲3％後轉跌，現跌約3.5％報2.23港元。
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